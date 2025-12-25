Torneo blitz Per Antonio - torneo di scacchi a Pisignano
Accademia Salentina degli Scacchi di Pisignano, in collaborazione con Lecce Scacchi ASD, indice e organizza il Torneo “Blitz per Antonio”di natura promozionale, presso la sede di Accademia Salentina degli Scacchi, Palazzo Severini-Romano, via Lecce 1, Pisignano. Dedicato alla memoria di Antonio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Primo torneo di scacchi weekend "Premio dei Messapi" a Cavallino
Leggi anche: Scacchi: a Cipro il Torneo dei Candidati 2026
Napoli-Bologna a caccia della Supercoppa a Riad. Conte vuole il terzo trionfo, Italiano cerca il secondo trofeo di fila; Napoli e Bologna in finale di Supercoppa italiana, battuti Milan e Inter: il big match lunedì alle 20.
Torneo blitz "Per Antonio" - torneo di scacchi a Pisignano - Accademia Salentina degli Scacchi di Pisignano, in collaborazione con Lecce Scacchi ASD, indice e organizza il Torneo “Blitz per Antonio”di natura promozionale, presso la sede di Accademia Salentina d ... lecceprima.it
È stata una scommessa e possiamo dire di averla vinta. Nel panorama scacchistico provinciale mancava un torneo blitz (o, anche, lampo), cioè una gara con una delle cadenze più veloci (5 minuti + 3 secondi bonus), che permette una abbuffata di turni in un s - facebook.com facebook
Manca poco all'inizio del Campionato del Mondo Rapid e Blitz! L'Italia punta su LORENZO LODICI, pronto a sfidare i top player mondiali! Segui tutte le partite in Diretta su Twitch e YouTube di chess24it, insieme alla WFM Maria De Rosa, all'IM Miragha Aghay x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.