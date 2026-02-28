Torna la guerra Israele-Iran | esplosioni a Teheran colpiti i Pasdaran

Nella notte si sono verificati esplosioni a Teheran che hanno coinvolto le sedi dei Pasdaran. Secondo quanto riferiscono fonti ufficiali, l’attacco è stato condotto da Israele, mentre le autorità iraniane non hanno ancora confermato i dettagli. L’evento si è verificato in un momento di negoziati tra Washington e Teheran sul programma nucleare. Non sono stati riportati feriti o danni immediati.

Ci si aspettava l’attacco Usa ma è stata Israele a rompere gli indugi colpendo l’Iran nel pieno delle negoziazioni tra Washington e Teheran sul nucleare. Nella mattina del 28 febbraio l’aviazione dello Stato Ebraico ha iniziato a condurre operazioni militari sui cieli della Repubblica Islamica. Israel Katz, Ministro della Difesa di Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che si tratta di “attacchi preventivi“. Le fonti Osint parlano di attacchi a strutture di comando dei Pasdaran e della leadership militare della Repubblica Islamica. L’allerta è scoppiata quando già in Israele era mattina: non si è trattato, come a giugno, di un’operazione... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Torna la guerra Israele-Iran: esplosioni a Teheran, colpiti i Pasdaran Israele: "Attacco Usa all'Iran in pochi giorni". E Teheran attacca: "Pasdaran terroristi? Le conseguenze ricadranno sull'Ue"Anche il Regno Unito è pronto a seguire l'Europa sulla messa al bando dei Guardiani della Rivoluzione. Iran, esplosioni in diverse città. I Pasdaran smentiscono la morte di un generaleUn’escalation improvvisa di esplosioni in Iran ha scosso diverse aree del Paese, alimentando timori e speculazioni in una fase di forte tensione... Guerra Israele-Iran alle porte: i missili di Teheran puntano sulle basi USA Approfondimenti e contenuti su Israele Iran. Discussioni sull' argomento ISRAELE – Modi e Netanyahu rafforzano la partnership strategica - Moked; Dalla Palestina agli Anni di piombo, la storia torna all’Ospitale; Iran, torna a montare la protesta: in 20 rischiano l’impiccagione; L’ambasciata Usa in Israele torna in America per ragioni di sicurezza. ULTIM'ORA: L'operazione militare degli #Usa in #Iran potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. #Israele, "pronto" all'escalation iraniana: - #Italia, #Polonia, #Cina e #Canada esortano i loro cittadini a lasciare l'Iran. - La portaerei statunitense si avvicina a Isr - facebook.com facebook #Tg2000 - #Mediooriente, tensione #Iran- #USA coinvolge #Israele. Restrizioni per #Ramadan #27febbraio #Hezbollah #Gaza #Netanyahu #BoardofPeace #Trump #Hamas #Cisgiordania #Palestina #Rafah #Esteri #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com