Iran esplosioni in diverse città I Pasdaran smentiscono la morte di un generale

Un’ondata di esplosioni ha colpito diverse città iraniane, creando scompiglio e preoccupazione tra la popolazione. Le autorità militari hanno subito smentito la morte di un generale, ma l’episodio alimenta le tensioni già alte nella regione. La situazione resta molto volatile, e non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Un’escalation improvvisa di esplosioni in Iran ha scosso diverse aree del Paese, alimentando timori e speculazioni in una fase di forte tensione regionale. L’episodio più grave si è verificato nella città portuale di Bandar Abbas, affacciata sul Golfo Persico e sullo stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico energetico mondiale. Qui una violenta deflagrazione ha colpito un palazzo di otto piani, provocando ingenti danni strutturali e seminando il panico tra la popolazione. Secondo quanto riferito dai media statali iraniani, l’esplosione ha distrutto due piani dell’edificio, situato lungo Moallem Boulevard, danneggiando anche veicoli e attività commerciali nelle immediate vicinanze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Un’esplosione ha sconvolto la città di Bandar Abbas, sulla costa del Golfo Persico.

Le autorità iraniane hanno ufficialmente dichiarato che Erfan Soltani non è stato condannato a morte, contrariamente a quanto si era ipotizzato in precedenza.

