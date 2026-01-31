Iran esplosioni in diverse città I Pasdaran smentiscono la morte di un generale
Un’ondata di esplosioni ha colpito diverse città iraniane, creando scompiglio e preoccupazione tra la popolazione. Le autorità militari hanno subito smentito la morte di un generale, ma l’episodio alimenta le tensioni già alte nella regione. La situazione resta molto volatile, e non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.
Un’escalation improvvisa di esplosioni in Iran ha scosso diverse aree del Paese, alimentando timori e speculazioni in una fase di forte tensione regionale. L’episodio più grave si è verificato nella città portuale di Bandar Abbas, affacciata sul Golfo Persico e sullo stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico energetico mondiale. Qui una violenta deflagrazione ha colpito un palazzo di otto piani, provocando ingenti danni strutturali e seminando il panico tra la popolazione. Secondo quanto riferito dai media statali iraniani, l’esplosione ha distrutto due piani dell’edificio, situato lungo Moallem Boulevard, danneggiando anche veicoli e attività commerciali nelle immediate vicinanze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondimenti su Iran Esplosioni
Iran, esplosioni in diverse città. Il palazzo distrutto sullo stretto di Hormuz: i Pasdaran negano la morte di un generale – I video
Un’esplosione ha sconvolto la città di Bandar Abbas, sulla costa del Golfo Persico.
Le autorità dell’Iran smentiscono la condanna a morte per Erfan Soltani
Le autorità iraniane hanno ufficialmente dichiarato che Erfan Soltani non è stato condannato a morte, contrariamente a quanto si era ipotizzato in precedenza.
Manifestazioni in Iran, Trump: Pronti a intervenire
Ultime notizie su Iran Esplosioni
Argomenti discussi: Esplosione in Iran, sette feriti; Esplosioni in Venezuela, Mosca condanna l'aggressione armata degli Usa, forte preoccupazione; Si sono recati sulla tomba per commemorare la morte del generale ucciso Qasem Soleiman, 70 persone muoiono in due esplosioni in Iran; Potenti esplosioni a Doha, in Qatar, gli israeliani affermano che l'Iran ha lanciato missili contro una base militare statunitense.
Iran, esplosioni in diverse città. Il palazzo distrutto sullo stretto di Hormuz: i Pasdaran negano la morte di un generale – I videoSui social circolano voci secondo cui sarebbe rimasto ucciso il generale Alireza Tangsiri, ma l'agenza Tasnim legata ai Pasdaran le definisce «false» ... open.online
Iran, media: esplosione in edificio porto nel Golfo di Bandar Abbas, causa sconosciutaI media di stato iraniani riferiscono di un' esplosione in un edificio di un porto del Golfo. La causa è ancora sconosciuta. L'esplosione si è verificata in un ... ilmattino.it
Iran, esplosioni in diverse città. Il palazzo distrutto sullo stretto di Hormuz: i Pasdaran negano la morte di un generale - I video x.com
#Iran Enormi esplosioni a #Lavizan nella Capitale #Teheran. Mi sto esercitando credo che va bene così... facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.