Torna la guerra all’Iran | esplosioni a Teheran colpiti i Pasdaran In campo Usa e Israele

Torna la guerra all’Iran con esplosioni a Teheran che hanno colpito i Pasdaran. In questo scenario, sono coinvolti sia gli Stati Uniti che Israele, con quest’ultimo a effettuare un attacco diretto contro obiettivi iraniani. La partecipazione americana ai raid è stata confermata, anche se si pensava che fosse solo Israele a muoversi. L’attacco si è verificato durante negoziati tra Washington e Teheran sul nucleare.

Ci si aspettava l'attacco Usa ma è stata Israele a rompere gli indugi colpendo l'Iran nel pieno delle negoziazioni tra Washington e Teheran sul nucleare. Nella mattina del 28 febbraio l'aviazione dello Stato Ebraico ha iniziato a condurre operazioni militari sui cieli della Repubblica Islamica. In seguito confermato che anche gli Usa hanno partecipati Israel Katz, Ministro della Difesa di Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che si tratta di "attacchi preventivi". Le fonti Osint parlano di attacchi a strutture di comando dei Pasdaran e della leadership militare della Repubblica Islamica. L'allerta è scoppiata quando già in Israele era mattina: