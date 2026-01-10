Torna in fiera ' Commercianti per un giorno' la mostra scambio interamente dedicata ai privati

Nel 2026, Romagna Fiere riprende la sua programmazione con l’evento più atteso: “Commercianti per un giorno”. Questa mostra scambio, dedicata esclusivamente ai privati, offre un’opportunità di incontro e scambio di oggetti e collezioni. Un appuntamento da non perdere per chi desidera scoprire novità e approfondire il proprio interesse nel settore, in un ambiente organizzato e accessibile a tutti.

A Feletto Umberto dal 16 al 18 gennaio torna uno degli appuntamenti più attesi del territorio: la XXIII Fiera di Sant'Antonio Abate e Festa della Verza, un intreccio tra tradizione, cultura e valorizzazione dei prodotti locali.

