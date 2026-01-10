Torna in fiera ' Commercianti per un giorno' la mostra scambio interamente dedicata ai privati
Nel 2026, Romagna Fiere riprende la sua programmazione con l’evento più atteso: “Commercianti per un giorno”. Questa mostra scambio, dedicata esclusivamente ai privati, offre un’opportunità di incontro e scambio di oggetti e collezioni. Un appuntamento da non perdere per chi desidera scoprire novità e approfondire il proprio interesse nel settore, in un ambiente organizzato e accessibile a tutti.
La grande stagione di eventi organizzati nel 2026 da Romagna Fiere riparte con l'appuntamento più atteso. Torna alla Fiera di Forlì Commercianti per un giorno, l'appuntamento con il risparmio e l'acquisto utile e intelligente. Domenica 18 gennaio, dalle 8.30 alle 18.30, i padiglioni di via Punta.
Forlì, “Commercianti per un giorno” torna domenica 18 gennaio.
