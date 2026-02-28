torna la duathlon sprint di corsa a piedi e in bici domani limiti al traffico

Domani si svolgerà la sesta edizione della Duathlon Sprint ‘Città di Forlì’, una gara che prevede corse a piedi e in bici. Per l’occasione, verranno istituiti limiti al traffico nella zona interessata, che coinvolgerà diverse strade della città. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e si svolgerà in diverse fasi durante la giornata.

Nella giornata di domani avrà luogo la sesta edizione della Duathlon Sprint ‘Città di Forlì’, la manifestazione sportiva organizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale e che vedrà la partecipazione di centinaia di atleti provenienti da tutta la regione e oltre, che si sfideranno nella classica formula sprint: 5 chilometri di corsa, 20 di ciclismo su strada e altri 2,5 di corsa finale. La competizione si svolgerà interamente nel territorio comunale con partenza intorno alle 9.30 ed arrivo in piazza Saffi indicativamente alle 14.30. La prima frazione podistica di 5 chilometri si snoderà su un circuito di 1.250 metri da ripetersi per quattro volte nel centro storico e percorrerà via delle Torri, piazza Ordelaffi, via Maroncelli, via Placucci e corso Garibaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

