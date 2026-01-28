Esce in bici e non torna a casa ragazzino di 15 anni trovato morto nel burrone | domani i funerali

Questa mattina i genitori del 15enne scomparso venerdì pomeriggio hanno scoperto il suo corpo in un burrone. Il ragazzo era uscito per una passeggiata in bici e non aveva più fatto ritorno. I carabinieri sono intervenuti nella serata e hanno trovato il corpo senza vita del giovane. Domani si terranno i funerali.

Il ragazzino è uscito venerdì pomeriggio per un giro in bici, ma non ha più fatto ritorno. Lo hanno trovato in serata i carabinieri in un burrone, ma era già morto.

Il corpo di Francesco Latini, 15 anni, è stato rinvenuto senza vita a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, dopo essere uscito in bicicletta e non aver fatto ritorno a casa.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 gennaio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Francesco Latini, 14 anni di Trivigliano (Frosinone), scomparso dopo essere uscito in bicicletta.

