Nel cuore della città, un episodio di cronaca si è concluso con l’arresto di un uomo di 60 anni. Poco prima, aveva sottratto uno smartphone a un passante lasciandolo momentaneamente in auto. L’intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare il ladro e di restituire l’oggetto ai legittimi proprietari, ripristinando la sicurezza nel centro cittadino.

I carabinieri hanno arrestato un 60enne che poco prima aveva rapinato un uomo del proprio smartphone, lasciato qualche secondo nell'auto in sosta davanti a un locale del centro. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di lunedì, quando in via Ripagrande un soggetto nota uno smartphone lasciato incustodito in un auto in sosta, dalla quale il proprietario stava scaricando della merce. Approfittando di quegl'attimi, afferra il cellulare e si allontana con passo svelto. Non aveva però fatto i conti con il proprietario del dispositivo, che di ritorno nota il furto e si mette all'inseguimento subito dopo aver allertato il 112.

Attimi di paura in centro. Rapinato del cellulare, segue e fa arrestare il ladro

