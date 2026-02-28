Torino Camolese inquadra il momento dei granata | Ecco cosa è successo con Baroni D’Aversa dovrà essere bravo in questa cosa

L'ex tecnico dei granata ha commentato il momento attuale della squadra di Torino, spiegando cosa è successo con l'allontanamento di Baroni e il passaggio a D’Aversa. Ha sottolineato che D’Aversa dovrà affrontare alcune sfide specifiche nel guidare la squadra e ha fatto riferimento anche al recente cambio di allenatore, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni.

