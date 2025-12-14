Tor Bella Monaca sequestrati tre chili di droga armi e munizioni | quattro ragazzi arrestati

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ambito di un'operazione antidroga a Tor Bella Monaca, i carabinieri hanno sequestrato tre chili di droga, armi e munizioni, arrestando quattro ragazzi. L'intervento si inserisce in un'intensa attività di contrasto alla criminalità nel quartiere, mirata a garantire maggiore sicurezza per i residenti.

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dei controlli antidroga nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Sequestrate soprattutto dosi di crack e cocaina, armi e munizioni. Fanpage.it

tor bella monaca sequestratiAvviata alla prostituzione, la salva l’ex marito e la Polizia arresta l’aguzzino rumeno a Tor Bella Monaca - È partito da Londra il disperato grido di aiuto che ha permesso alla Polizia di Stato di salvare una giovane donna romena, arrivata in Italia con la promessa di una nuova vita ed invece destinata, a s ... terzobinario.it

Tor Bella Monaca, allacci abusivi alla rete del gas per gli appartamenti popolari - Ispezioni a tappeto a Tor Bella Monaca dove i carabinieri hanno svolto un servizio di controllo del territorio nella periferia est della Capitale, seguendo le linee strategiche indicate dal prefetto ... romatoday.it

Immagine generica

Roma, blitz a Tor Bella Monaca: sequestrato arsenale...

Video Roma, blitz a Tor Bella Monaca: sequestrato arsenale...