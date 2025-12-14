Tor Bella Monaca sequestrati tre chili di droga armi e munizioni | quattro ragazzi arrestati
Nell'ambito di un'operazione antidroga a Tor Bella Monaca, i carabinieri hanno sequestrato tre chili di droga, armi e munizioni, arrestando quattro ragazzi. L'intervento si inserisce in un'intensa attività di contrasto alla criminalità nel quartiere, mirata a garantire maggiore sicurezza per i residenti.
