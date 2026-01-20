Gualtieri e Salvini a Tor Bella Monaca nel cantiere Pnrr il sindaco | Qui 32 nuove case popolari

Il sindaco di Roma e il ministro dei Trasporti hanno visitato il cantiere Pnrr di via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca, nel complesso R5. Durante l’incontro, è stata confermata la realizzazione di 32 nuove case popolari, all’interno di un intervento volto a migliorare le condizioni di housing e a promuovere lo sviluppo urbano nella zona.

Salvini e Gualtieri a Tor Bella Monaca. "Qui occorre sradicare l'abusivismo". Il sindaco: "Più risorse alle forze dell'ordine e per l'edilizia popolare"Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha visitato Tor Bella Monaca insieme al sindaco di Roma, Gualtieri.

Gualtieri e Salvini insieme al cantiere, il sindaco di Roma inizia parlare male del leghista. E lui prende e se ne va: che cosa gli aveva detto – Il video - I due hanno risposto alle domande dei giornalisti a margine del sopralluogo di un cantiere. Ma a un certo punto il ministro se n'è andato ... open.online

