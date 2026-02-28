Tony Pitony con un caco sul palco di Sanremo come promesso in una sua canzone nel duetto con Ditonellapiaga E Luciana Littizzetto fa il tifo – Il video

Durante la serata dei duetti a Sanremo 2026, Tony Pitony è salito sul palco con la sua maschera e ha portato un caco, come promesso in una sua canzone, accompagnato da Ditonellapiaga. Luciana Littizzetto ha assistito alla performance, facendo il tifo dalla platea. Il video dell’evento è stato condiviso online.

Con la sua ormai celebre maschera, Tony Pitony è salito sul palco dell'Ariston insieme a Ditonellapiaga durante la serata dei duetti e delle cover di Sanremo 2026. I due hanno proposto una versione di The Lady Is a Tramp, celebre brano scritto da Richard Rodgers e Lorenz Hart nel 1937, diventato negli anni uno degli standard jazz più reinterpretati della storia. Dopo icone come Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Lady Gaga e Tony Bennett, anche Ditonellapiaga ha scelto di portare la sua energia e la sua ironia in questo classico intramontabile. La scelta di Ditonellapiaga, d'altronde, si inserisce perfettamente nel suo percorso a Sanremo 2026.