Leonardo De Andreis autore di Soltero | Vorrei fare un duetto con Tony Pitony e a Sanremo tifo per le Bambole di Pezza L’intervista

Leonardo De Andreis, autore di Soltero, raccoglie consensi con un repertorio ridotto a cinque brani e quasi 550mila ascolti su Spotify. In questa intervista, parla dei suoi obiettivi artistici, delle collaborazioni desiderate, come quella con Tony Pitony, e del suo supporto alle Bambole di Pezza a Sanremo. Un percorso artistico caratterizzato da sobrietà e autenticità, che continua a sorprendere il pubblico nonostante la semplicità del suo approccio.

Quasi 550mila ascolti su Spotify, più di tanti extrabig della musica italiana, ma il repertorio include solo cinque canzoni. Tutto possibile se una di queste si intitola Soltero ed è sicuramente la prima hit del 2026. A proporla è Leonardo De Andreis, ma non oggi, bensì nel maggio del 2024, senza che nessuno se ne accorgesse. Poi, come succede improvvisamente ma sempre più spesso, l’improvvisa impennata virale, colleghi artisti affermati, da Alfa a Sarah Toscano, passando per Samurai Jay, che la cantano sui propri profili e ai loro follower piace da pazzi. Il brano ha sonorità molto inizio 2000, è efficace, ficcante, brillante, frizzante, ma anche significativo. 🔗 Leggi su Open.online

