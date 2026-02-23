quel sanremo con tony pitony ditonellapiaga e il gusto del fastidio

Tony Pitony ha portato energia e originalità a Sanremo, creando un’atmosfera di pura irriverenza. La sua presenza ha dato un tocco di follia al palco, accompagnando Ditonellapiaga in un’esibizione caratterizzata da teatralità e spontaneità. Il loro incontro ha trasformato la performance in un momento di forte impatto, lasciando il pubblico senza parole. La collaborazione tra i due artisti ha suscitato molte reazioni tra gli spettatori e i critici.

“ Il mio percorso a Sanremo è all'insegna dell'irriverenza, della follia e della teatralità. E per farlo non potevo avere persona migliore al mio fianco di Tony Pitony, è un maestro”. Ditonellapiaga spiega al Foglio come la serata delle cover, in cui porterà “The lady is a tramp” insieme al cantante mascherato, non sarà una formalità ma un corpo a corpo vocale e scenico. “Preparatevi, perché la sua voce è incredibile”, dice in riferimento al compagno di duetto. “Avevo l'esigenza di fare qualcosa di poliedrico, in netto contrasto con il mio brano dance in gara. Conoscere e lavorare con Tony mi ha fatto bene, ci siamo trovati complici e mi ha spronata a migliorare”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Sanremo 2026, Ditonellapiaga duetta con Tony Pitony in The Lady Is a Tramp

Sanremo 2026, Ditonellapiaga in gara con Che fastidio

-23 giorni e TONY PITONY ha fatto la sigla per il FANRASNREMO #dailynews #sanremo2026 #countdown

Ditonellapiaga a Sanremo 2026. Il teatro, Donatella Rettore, il brano con Ornella Vanoni, il nome d'arte e l'attivismo: «La mia vagina fa politica»

Sanremo 2026, Ditonellapiaga in purezza: 'Che Fastidio!' sono io al 100%
Il ritorno al festival tra ironia, ansia e libertà: 'I voti più alti nelle pagelle? Un po' d'ansia c'è. Non vorrei deludere le aspettative create'. 'Il duetto con Tony Pitony? Non potevo chiedere di m

«L’anno scorso, prima di salire sul palco di Sanremo, ripetevo sempre una frase: "Sapete cosa succederà Quello che deve succedere". In quel momento tutto sembrava sfuggirmi di mano, ma quelle parole mi ricordavano una verità semplice e liberatoria: non - facebook.com facebook

