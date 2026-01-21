Il ministro Nordio ha sottolineato che molti all’opposizione sostengono la riforma della giustizia, ma votano “no” per motivi politici. Secondo lui, la proposta mira a modernizzare il sistema processuale, risalente a 40 anni fa, senza essere un attacco alla magistratura né un’ostilità contro le opposizioni. La questione riguarda quindi più il rinnovamento delle procedure che l’ideologia, evidenziando la complessità del dibattito.

«Deve essere chiaro che la riforma della Giustizia, che mira ad attuare una rivoluzione processuale di 40 anni fa, non è né contro la magistratura, né contro l’opposizione, né contro nessuno. Ma vi sono stati moltissimi esponenti lontani dalla nostra posizione politica che si sono schierati a favore. Un membro dell’opposizione, l’onorevole Bettini, ha detto che sarebbe stato favorevole ma poiché questo è un voto politico che sarà pro o contro Meloni, lui voterà contro». Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella sua relazione sulla Giustizia alla Camera. Sono sette le risoluzioni sulla giustizia presentate nell’Aula della Camera in occasione delle comunicazioni del Guardasigilli Carlo Nordio: un unico documento della maggioranza e sei delle opposizioni (Pd, M5s, Avs, Più Europa, Azione e Iv). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Nordio: molti all’opposizione sono per la riforma della giustizia, ma votano “no” per politica

