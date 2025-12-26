Tonali Juve il centrocampista apre al ritorno in Italia! I bianconeri potrebbero strapparlo al Newcastle con questa formula | tutte le novità

Tonali Juve, il club bianconero prepara il colpo dell’anno: prestito con riscatto condizionato alla prossima Champions, decisiva la volontà del giocatore. Il calciomercato della Juventus vive di sogni e strategie complesse, ma c’è un nome che più di ogni altro scalda i cuori della tifoseria e mette d’accordo l’intera dirigenza: Sandro Tonali. Il centrocampista ex Milan, ora in forza al Newcastle, rappresenta il profilo ideale per completare la mediana di Spalletti, abbinando qualità tecnica, agonismo e una conoscenza perfetta del calcio italiano. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la pista non è semplice utopia, ma un percorso tortuoso che la Vecchia Signora sta provando a tracciare sottotraccia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

