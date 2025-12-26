Tonali Juve il centrocampista apre al ritorno in Italia! I bianconeri potrebbero strapparlo al Newcastle con questa formula | tutte le novità

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tonali Juve, il club bianconero prepara il colpo dell’anno: prestito con riscatto condizionato alla prossima Champions, decisiva la volontà del giocatore. Il calciomercato della  Juventus  vive di sogni e strategie complesse, ma c’è un nome che più di ogni altro scalda i cuori della tifoseria e mette d’accordo l’intera dirigenza:  Sandro Tonali. Il centrocampista ex Milan, ora in forza al Newcastle, rappresenta il profilo ideale per completare la mediana di Spalletti, abbinando qualità tecnica, agonismo e una conoscenza perfetta del calcio italiano. Secondo quanto riportato dalla  Gazzetta dello Sport, la pista non è semplice utopia, ma un percorso tortuoso che la Vecchia Signora sta provando a tracciare sottotraccia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tonali juve il centrocampista apre al ritorno in italia i bianconeri potrebbero strapparlo al newcastle con questa formula tutte le novit224

© Juventusnews24.com - Tonali Juve, il centrocampista apre al ritorno in Italia! I bianconeri potrebbero strapparlo al Newcastle con questa formula: tutte le novità

Leggi anche: Tonali Juventus, l’obiettivo dei bianconeri rinnova col Newcastle? Arriva l’annuncio sul futuro del centrocampista: importantissime novità

Leggi anche: Tonali Juve, un top club europeo è pronto a fare follie per accaparrarsi il centrocampista: messo sul piatto questa cifra ma il Newcastle ha fatto questa richiesta monstre. Ultime

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Calciomercato, Juventus-Tonali: il giocatore chiave per aprire una breccia col Newcastle - Lo scenario; Juve, un sogno di nome Tonali: e se la chiave fosse David? Tutte le ipotesi in ballo col Newcastle; Il grande sogno della Juventus rimane Sandro Tonali; Mercato Juventus, pazzia Tonali: i bianconeri ci provano, tre cessioni per il colpo dell'anno.

tonali juve centrocampista apreRomano: “Tonali assoluto pallino della Juventus. Sullo scambio tra David e il centrocampista italiano…” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'interesse della Juventus per Sandro Tonali. tuttojuve.com

tonali juve centrocampista apreJuventus, Tonali resta un pallino della dirigenza juventina, ma nessuno scambio con David - La Juventus continua a seguire Sandro Tonali, ma arrivare al centrocampista italiano sembra essere un’impresa quasi impossibile ... it.blastingnews.com

tonali juve centrocampista apreLa Juventus non si arrende: Sandro Tonali resta un obiettivo concreto - La Juventus non si arrende: Sandro Tonali resta un obiettivo concreto La Juventus non molla la pista Sandro Tonali. tuttojuve.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.