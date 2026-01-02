Tonali Juve iniziate le grandi manovre in vista dell’estate | i bianconeri possono giocarsi questa carta ma sono da limare le pretese del Newcastle Il punto

In vista dell’estate, la Juventus si concentra su Sandro Tonali come possibile rinforzo a centrocampo. La trattativa coinvolge anche il Newcastle, che valuta il giocatore circa 70 milioni di euro. Il rapporto tra il direttore sportivo Modesto e l’agente di Tonali potrebbe facilitare l’accordo, anche se le pretese degli inglesi restano un elemento da definire. La società bianconera valuta attentamente le opzioni per rafforzare la rosa.

Tonali Juve, è lui il grande obiettivo per l'estate: il rapporto tra il dt Modesto e l'agente del regista può aiutare, ma gli inglesi chiedono 70 milioni. Il calciomercato della Juventus non vive soltanto delle urgenze dettate dalla sessione invernale, ma si nutre di una visione strategica di ampio respiro proiettata verso i grandi traguardi della prossima stagione. Mentre la dirigenza lavora per puntellare la rosa nell'immediato, il pensiero fisso per il futuro ha un nome e un cognome ben precisi. Secondo quanto riportato dalle colonne del Corriere dello Sport, Sandro Tonali è e resta il grande sogno del mercato bianconero per la prossima estate.

