Tomahawk bombe guidate e nuovi droni d' attacco Lucas | ecco le armi usate nell' attacco all' Iran

Durante un attacco congiunto negli ultimi giorni, le forze statunitensi e israeliane hanno impiegato armi come Tomahawk, bombe guidate e nuovi droni d'attacco chiamati Lucas, destinati a colpire obiettivi militari e strutture di potere in Iran. Per la prima volta, gli Stati Uniti hanno utilizzato anche un drone “kamikaze” progettato per operazioni one way, segnando una novità nell’impiego di questa tipologia di veicolo.

Il nuovo drone è il "Lucas", uno Uav (Unmanned Air Vehicle) unidirezionale a basso costo, progettato per moltiplicare la capacità di attacco e sopraffare le difese avversarie attraverso attacchi in massa e distribuiti. "Lucas" sta per Low-cost Unmanned Combat Attack System ed è prodotto dalla SpektreWorks, con sede in Arizona, al prezzo di circa 35mila dollari l'uno (per fare un esempio, un singolo missile da crociera "Tomahawk" costa circa 1,9 milioni di dollari, ma ha una gittata superiore ai mille km e un carico bellico di circa 450 chilogrammi). Il drone one way, secondo funzionari del CENTCOM – il comando centrale Usa che gestisce le operazioni in Medio Oriente e Asia Centrale – avrebbe una "ampia autonomia" e il funzionamento autonomo.