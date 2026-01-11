Zelensky | Questa settimana da Mosca 1100 droni 890 bombe guidate e 50 missili

Durante questa settimana, la Russia ha effettuato numerosi attacchi contro l'Ucraina, utilizzando circa 1.100 droni, oltre 890 bombe guidate e più di 50 missili di diversa natura, tra cui balistici, da crociera e il missile balistico a medio raggio Oreshnik. Questi attacchi rappresentano un'intensa attività militare che coinvolge diverse tipologie di ordigni e tecnologie di combattimento.

"Nel corso di questa settimana, la Russia ha lanciato quasi 1.100 droni contro l'Ucraina, più di 890 bombe aeree guidate e oltre 50 missili di vario tipo: balistici, da crociera e persino il missile balistico a medio raggio Oreshnik". A denunciarlo su X è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando che "hanno colpito obiettivi che non hanno alcun interesse militare: infrastrutture energetiche, edifici residenziali. Hanno deliberatamente aspettato il gelo per peggiorare la situazione della nostra popolazione. Si tratta di un terrorismo russo deliberato e cinico, diretto specificamente contro i civili.

