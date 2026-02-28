TMW – Dumfries braccato da un club di Premier | la clausola non lascia tranquilla l’Inter

Denzel Dumfries è al centro di un’attenzione crescente da parte di un club di Premier League, che avrebbe manifestato interesse per l’esterno olandese. La clausola rescissoria presente nel suo contratto non sembra offrire tranquillità all’Inter, che si trova a dover valutare il futuro del giocatore. Dopo un lungo infortunio alla caviglia e un intervento chirurgico, Dumfries è recentemente tornato in campo.

Dumfries. Il futuro di Denzel Dumfries resta uno dei dossier più delicati in casa Inter. L'esterno olandese è appena rientrato dopo un lungo stop causato dall'infortunio alla caviglia rimediato contro la Lazio, seguito da intervento chirurgico e percorso riabilitativo. Un'assenza di oltre tre mesi che ha pesato nelle rotazioni nerazzurre, ma che ora sembra definitivamente alle spalle. Il suo ritorno in campo, avvenuto contro il BodoGlimt, ha riacceso immediatamente i riflettori anche sul mercato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb attraverso l'editoriale del direttore Niccolò Ceccarini, la posizione dell'olandese continua a essere monitorata con grande attenzione.