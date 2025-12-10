Se il Napoli riscatta Hojlund dall’estate 2027 avrà una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri Tmw

Il Napoli si prepara a riscatta Hojlund, con una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri dall’estate 2027. Arrivato in prestito dal Manchester United, l’attaccante danese ha già segnato sei gol, sostituendo l’infortunato Lukaku e contribuendo alle prestazioni della squadra. La sua futura valutazione rappresenta un punto chiave per il mercato partenopeo.

Rasmus Hojlund sta sostituendo al Napoli l’infortunato Romelu Lukaku; arrivato in prestito dal Manchester United alla fine del mercato estivo, l’attaccante danese ha finora collezionato sei gol in tutte le competizioni. Hojlund potrebbe essere trattenuto dal Napoli anche in vista della prossima stagione, poiché presenta un diritto di riscatto all’interno del suo contratto di prestito. La situazione contrattuale di Hojlund col Napoli. Tuttomercatoweb scrive: L’ex Atalanta la scorsa estate è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto. Sei milioni di euro per averlo a disposizione per una stagione, altri 44 per riscattarlo e far scattare altri quattro anni di contratto (fino a giugno 2030). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Se il Napoli riscatta Hojlund, dall’estate 2027 avrà una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri (Tmw)

Lucca, il Milan valuta uno scambio con Loftus-Cheek (Moretto) Lo scambio sarebbe possibile solo se il Napoli riscattasse prima l'attaccante, ma il club azzurro storce il naso sulla cessione di un attaccante https://www.ilnapolista.it/2025/12/lucca-il-milan-valuta- - facebook.com Vai su Facebook

L’obbligo di riscatto di #Højlund al #Napoli scatterà in caso si qualificazione in Champions. Un obiettivo minimo che dimostra come la società credesse fin dall’inizio nel giocatore #NapoliJuventus Vai su X

Napoli, che brividi! Poi Anguissa e Hojlund ribaltano il Genoa. Conte torna primo - Prima dell’intervallo il Napoli perde Lobotka per infortunio (dentro Gilmour) e a inizio ripresa è Politano ad alzare bandiera bianca. Da gazzetta.it