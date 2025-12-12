Inter Dumfries verso un futuro incerto | rottura con Mendes e clausola che preoccupa

L’avenir di Dumfries all’Inter è in bilico, tra la rottura con il suo agente Mendes e una clausola rescissoria che desta preoccupazioni. Le trattative e i cambiamenti fuori dal campo stanno modificando gli scenari sul futuro del giocatore, aprendo a nuove possibilità per il suo trasferimento. Ad Appiano Gentile, l’attenzione si concentra ora sulle questioni extradestra, segnando un cambio di prospettiva.

Inter, Dumfries apre a nuovi scenari: la clausola e il cambio agente rimettono in discussione il futuro! Le ultimissime Ad Appiano Gentile l'attenzione si è spostata dalle questioni di campo alle trattative fuori dal rettangolo verde. Denzel Dumfries, esterno destro dell'Inter, è infatti al centro di manovre che potrebbero ridisegnare il suo futuro lontano da .

