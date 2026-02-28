Tira calci a una donna nel parcheggio del Sant’Anna per rapinarla e prende a pugni una guardia | arrestato 21enne

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare una donna nel parcheggio dell’ospedale Sant’Anna e aver inferto calci a una persona presente. In seguito, si sarebbe scagliato contro una guardia, colpendola con pugni. L’episodio si è verificato nel corso dell’intervento delle forze dell’ordine. La polizia ha eseguito l’arresto e condotto il ragazzo in caserma.

