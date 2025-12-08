Fast X: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Fast X, noto anche come Fast & Furious 10, film del 2023 diretto da Louis Leterrier. Si tratta della decima pellicola della saga che negli anni ha accumulato milioni di fan in giro per il mondo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Siamo a Rio de Janeiro nel 2011. Dominic Toretto e la sua squadra hanno sconfitto il famigerato boss narcotrafficante brasiliano Hernan Reyes, distrutto il suo impero su un ponte e rubato il suo patrimonio familiare dentro il suo caveau. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fast X: tutto quello che c’è da sapere sul film