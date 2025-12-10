Interstellar | tutto quello che c’è da sapere sul film
Interstellar: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Interstellar, film del 2014 diretto da Christopher Nolan. Interpretato da Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine, il film narra di un gruppo di astronauti che viaggiano attraverso un wormhole in cerca di una nuova casa per l’umanità. Nolan ha scritto la sceneggiatura assieme a suo fratello Jonathan, che per primo sviluppò il film nel 2007. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel 2067, l’ex pilota della NASA Joseph Cooper è costretto a lavorare come agricoltore a causa di una carestia globale causata dalla peronospora. 🔗 Leggi su Tpi.it
Ascolti tv martedì 25 novembre | C’è ancora domani La notte nel cuore Le Iene - Zazoom Social News
Sandokan | tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv - Zazoom Social News
" È un film importante per loro, si stanno prendendo tutto il tempo necessario." Vai su Facebook
Inter Liverpool, il passato che ritorna in casa nerazzurra: i precedenti dell’arbitro Zwayer internews24.com
Ancora una donna che decide di togliersi la vita nel cimitero anteprima24.it
Costacurta senza mezzi termini all’intervallo: «Juve deludente in questi primi 45?. Da quel bianconero poi mi ... juventusnews24.com
Dumfries, tra infortunio e cambio agente: futuro in valutazione in casa nerazzurra internews24.com
Divisione polizia amministrativa e sociale della questura, si è insediata la prima dirigente Interdonato internews24.com
Diletta Leotta di nuovo mamma, l’annuncio social perizona.it