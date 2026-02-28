Terza giornata qualificazioni Mondiali basket 2027 | l’Italia travolge la Gran Bretagna a Newcastle

Nella terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, l’Italia ha incontrato la Gran Bretagna a Newcastle. La partita si è conclusa con un risultato di 93-57 in favore degli italiani, che hanno ottenuto la loro seconda vittoria del girone. La sfida si è svolta davanti a un pubblico presente nel capoluogo britannico.

L'Italbasket ottiene la seconda vittoria nella terza giornata qualificazioni Mondiali basket 2027, battendo nettamente a Newcastle la Gran Bretagna per 93-57. Prestazione maiuscola quella fornita dagli azzurri che hanno potuto contare su un grande Nico Mannion, autore di 19 punti. TERZA GIORNATA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027: GRAN BRETAGNA-ITALIA 57-93 Gli azzurri travolgono nettamente la Gran Bretagna guadagnando sei punti in tre partite di qualificazioni ai prossimi Mondiali. Partono meglio I padroni di casa, ma poi è solo Italia. Mannion ribalta il risultato è firma il +10 con Veronesi, coi britannici che reagiscono con Wheatle. Tessitori e Petruccelli chiudono il primo sul 32-14 e dilagano nel secondo quarto con le triple di Veronesi e gli assoli di Mannion.