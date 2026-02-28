Ieri sera a Stadano, nella zona di Aulla, due ladri sono stati messi in fuga dai proprietari di una villa dopo aver tentato di rubare gioielli e denaro. Durante l'inseguimento sono stati esplosi due colpi d'arma da fuoco. I malviventi sono riusciti a scappare, lasciando dietro di sé un clima di tensione e paura. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Istanti di puro terrore quelli che si sono vissuti ieri sera a Stadano, nella zona di Aulla. Subito dopo cena, pare che due malviventi si siano introdotti dentro una villa di una famiglia di imprenditori conosciuti in tutta la Lunigiana per rubare gioielli e denaro. Approfittando dell’assenza dei legittimi proprietari dell’abitazione, i due sarebbero entrati nell’immobile, ma le loro intenzioni hanno avuto vita breve. Dopo alcuni minuti sono rincasati i proprietari e lì il massimo spavento. Senza pensarci due volte la coppia di ladri ha deciso di abbandonare ogni intenzione e di darsi velocemente alla fuga, ormai impossibilitata a rubare qualcosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terrore in una villa a Stadano. Ladri messi in fuga dai proprietari. Due spari durante l’inseguimento

Terrore in villa, ladri scoperti e messi in fuga dai proprietari. Sparati colpi di pistola durante l’inseguimentoAulla (Massa Carrara), 27 febbraio 2026 – Una vicenda che ha sconvolto la comunità aullese (con aspetti ancora da ricostruire con esattezza) è...

Assaltano una villa, ladri messi in fuga dai proprietari: tornano e rubano dai viciniSerata di paura nella zona di Vaccarolo, tra le campagne di Desenzano del Garda, dove una banda di ladri è entrata in azione il giorno di Santa...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Terrore.

Temi più discussi: Terrore in una villa a Stadano. Ladri messi in fuga dai proprietari. Due spari durante l’inseguimento; Rapina in villa a Urgnano, il racconto della famiglia in preda ai banditi e al terrore: Fa rabbia e paura; Violenza sessuale a villa Borghese: studentessa spinta oltre la siepe e aggredita; Bergamo, rapina in villa dopo cena: famiglia legata e minacciata.

Terrore in una villa a Stadano. Ladri messi in fuga dai proprietari. Due spari durante l’inseguimentoFamiglia di imprenditori scopre malviventi all’interno della loro abitazione nel tentativo di rubare. Indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica del raid che ha sconvolto la comunità aullese ... lanazione.it

Terrore in villa, ladri scoperti e messi in fuga dai proprietari. Sparati colpi di pistola durante l’inseguimentoE’ successso a Stadano, nella zona di Aulla. Da ricostruire l’esatta dinamica della vicenda che ha sconvolto la comunità aullese ... lanazione.it

“Ho avuto il terrore di restare solo. Non solo come uomo. Ma come padre che guarda un figlio e non può fare nulla. Quando mi hanno parlato dell’angioma alla carotide di mia figlia, ho sentito il pavimento sparire sotto i piedi. In quel momento non esistevano p - facebook.com facebook

Questo è un terrore deliberato contro tutta la vita. Gli attacchi russi contro le città e i villaggi ucraini dimostrano che l’aggressore non ha alcuna intenzione di porre fine alla sua guerra; al contrario, continua ad intensificarla. x.com