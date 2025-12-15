Assaltano una villa ladri messi in fuga dai proprietari | tornano e rubano dai vicini

Una serata di tensione a Vaccarolo, vicino a Desenzano del Garda, dove una banda di ladri ha tentato di svaligiare una villa. Mettendo in fuga i proprietari, i malviventi sono poi tornati per saccheggiare anche le proprietà vicine, creando un clima di paura tra gli abitanti della zona.

