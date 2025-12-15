Assaltano una villa ladri messi in fuga dai proprietari | tornano e rubano dai vicini

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata di tensione a Vaccarolo, vicino a Desenzano del Garda, dove una banda di ladri ha tentato di svaligiare una villa. Mettendo in fuga i proprietari, i malviventi sono poi tornati per saccheggiare anche le proprietà vicine, creando un clima di paura tra gli abitanti della zona.

assaltano una villa ladri messi in fuga dai proprietari tornano e rubano dai vicini

© Bresciatoday.it - Assaltano una villa, ladri messi in fuga dai proprietari: tornano e rubano dai vicini

Serata di paura nella zona di Vaccarolo, tra le campagne di Desenzano del Garda, dove una banda di ladri è entrata in azione il giorno di Santa Lucia, sabato 13 dicembre. Nel mirino prima è finita una villetta, presa di mira senza nemmeno verificare che fosse vuota. L’irruzione è avvenuta nelle. Bresciatoday.it

Cervinara. Torna l’incubo furti, ladri messi in fuga dai proprietari di una villa

Video Cervinara. Torna l’incubo furti, ladri messi in fuga dai proprietari di una villa

Quattro ladri assaltano una villa in pieno giorno. Con i guanti e vestiti di nero, ma scappano terrorizzati dai cani - I proprietari dell'abitazione hanno poi visto le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, riuscendo a ricostruire nei dettagli quanto accaduto ... today.it

assaltano villa ladri messiBergamo, ladri nella villa dell'immobiliarista Gianfederico Belotti. Il balletto di sfida davanti alle telecamere e le urla del vicino: «Fuggiti grazie a lui, eravamo in casa ... - Il tentato furto, che avrebbe potuto tramutarsi in rapina, alle 21 di sabato 6 dicembre, dietro allo stadio. bergamo.corriere.it