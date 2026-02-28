Durante la serata a Aulla, in una villa di Stadano, i proprietari hanno sorpreso dei ladri e li hanno messi in fuga. Durante l’inseguimento, sono stati sparati alcuni colpi di pistola. La vicenda ha coinvolto la comunità locale, con dettagli ancora da chiarire. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha suscitato molta attenzione tra i residenti.

Aulla (Massa Carrara), 27 febbraio 2026 – Una vicenda che ha sconvolto la comunità aullese (con aspetti ancora da ricostruire con esattezza) è avvenuta poco dopo l’ora di cena in una villa a Stadano, nel comune di Aulla. Due malviventi sono entrati in una villa di due noti imprenditori pensando di poter rubare indisturbati per la loro assenza Dopo alcuni minuti sono rincasati i proprietari e allora la coppia di ladri ha deciso di darsi velocemente alla fuga, ormai impossibilitata a rubare qualcosa. Da quel momento è iniziato l’inseguimento: i proprietari della villa, invece di fermarsi a casa, hanno deciso di andare dietro ai malviventi, inseguendo l’auto l’auto dei ladri, nel tentativo di fermarla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terrore in villa, ladri scoperti e messi in fuga dai proprietari. Sparati colpi di pistola durante l’inseguimento

