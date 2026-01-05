Nelle prime ore di lunedì, i Campi Flegrei sono stati interessati da uno sciame sismico, con una scossa principale di magnitudo 2,9 avvenuta alle 14. La sequenza sismica, iniziata alle 10,33, continua a registrare diversi eventi nel territorio. Le autorità monitorano attentamente la situazione per valutare eventuali sviluppi e garantire la sicurezza della popolazione.

I Campi Flegrei tremano ancora. Diversi rilevamenti sismici sono stati segnalati da lunedì mattina con inizio alle ore 10,33. La scossa più forte – registrata dall ‘Osservatorio Vesuviano – è stata quella delle 13,54. Il terremoto registrato è stato pari magnitudo 2.9 con epicentro nel cratere della Solfatara, a una profondità di 2,7 chilometri. La vibrazione è stata avvertita in diverse cittadine nelle vicinanze come Pozzuoli, Arco Felice, Bagnoli e Agnano. I residenti la descrivono come un forte “boato”. Fino a questa segnalazione, lo sciame sismico avrebbe portato scosse di lieve entità. Due, in particolare, sarebbero state di 1,2 e 1,7. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Terremoto Campi Flegrei: alle 14 scossa di magnitudo 2,9. Sciame sismico iniziato lunedì mattina

Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.2 alle 13.43. Iniziato uno sciame sismico

Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei, scossa avvertita dalla popolazione alle 15.51. Iniziato nuovo sciame sismico

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Campi Flegrei, la terra torna a tremare: epicentro in mare; Terremoto, nuova scossa ad Anghiari: prosegue sciame sismico in Valtiberina e Alto Casentino; Campi Flegrei la terra torna a tremare | epicentro in mare; Continua lo sciame sismico in Appennino | registrate altre due scosse.

Terremoto ai Campi Flegrei, scossa 2.9 con epicentro Pozzuoli - Nel corso della giornata sono state registrate cinque scosse complessive. msn.com