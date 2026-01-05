Terremoto Campi Flegrei | alle 14 scossa di magnitudo 2,9 Sciame sismico iniziato lunedì mattina
Nelle prime ore di lunedì, i Campi Flegrei sono stati interessati da uno sciame sismico, con una scossa principale di magnitudo 2,9 avvenuta alle 14. La sequenza sismica, iniziata alle 10,33, continua a registrare diversi eventi nel territorio. Le autorità monitorano attentamente la situazione per valutare eventuali sviluppi e garantire la sicurezza della popolazione.
I Campi Flegrei tremano ancora. Diversi rilevamenti sismici sono stati segnalati da lunedì mattina con inizio alle ore 10,33. La scossa più forte – registrata dall ‘Osservatorio Vesuviano – è stata quella delle 13,54. Il terremoto registrato è stato pari magnitudo 2.9 con epicentro nel cratere della Solfatara, a una profondità di 2,7 chilometri. La vibrazione è stata avvertita in diverse cittadine nelle vicinanze come Pozzuoli, Arco Felice, Bagnoli e Agnano. I residenti la descrivono come un forte “boato”. Fino a questa segnalazione, lo sciame sismico avrebbe portato scosse di lieve entità. Due, in particolare, sarebbero state di 1,2 e 1,7. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.2 alle 13.43. Iniziato uno sciame sismico
Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei, scossa avvertita dalla popolazione alle 15.51. Iniziato nuovo sciame sismico
Campi Flegrei, la terra torna a tremare: epicentro in mare; Terremoto, nuova scossa ad Anghiari: prosegue sciame sismico in Valtiberina e Alto Casentino; Campi Flegrei la terra torna a tremare | epicentro in mare; Continua lo sciame sismico in Appennino | registrate altre due scosse.
Terremoto ai Campi Flegrei, scossa 2.9 con epicentro Pozzuoli - Nel corso della giornata sono state registrate cinque scosse complessive. msn.com
Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.9 ai Campi Flegrei, dati in tempo reale - 9 si è verificata alle ore 13:54:22 del 5 gennaio 2026 nei Campi Flegrei con epicentro a 5 km dal centro di Pozzuoli. inmeteo.net
Scossa di terremoto poco fa ai Campi Flegrei, ore 13.54 zona Pozzuoli - 54, in zona Rione Terra ed è stato distintamente avvertito dai residenti puteolani. fanpage.it
[DATI #RIVISTI] #terremoto Md 2.9 ore 13:54 IT del 05-01-2026 a Campi Flegrei Prof= 2.8 Km #INGV_44909642 x.com
Appena avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 ai Campi Flegrei alle 13.54 - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.