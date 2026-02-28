Campi Flegrei forte scossa di magnitudo 3.5 avvertita dalla popolazione

Alle 11.19, un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato nei Campi Flegrei, con epicentro a Pozzuoli. La scossa è stata percepita chiaramente dalla popolazione in tutta la zona flegrea. I residenti hanno riferito di aver notato movimenti sismici intensi che si sono protratti per alcuni secondi. Non sono stati segnalati danni a persone o strutture.

Il sisma nei Campi Flegrei è stato registrato alle 11.19 di magnitudo 3.5 con epicentro a Pozzuoli avvertito in tutta la zona flegrea. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 11,19 di questa mattina un evento sismico di magnitudo, con epicentro a Pozzuoli. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in diverse zone dell’area flegrea e occidentale di Napoli. In particolare, è stato avvertito forte a Pozzuoli, Arco Felice, Agnano, via Campana, Fuorigrotta e in alcune zone della città di Napoli. Numerose le segnalazioni dei cittadini, molti dei quali hanno riferito di aver avvertito un boato pochi istanti prima della scossa. 🔗 Leggi su 2anews.it

