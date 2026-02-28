Alle 11.19, un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato nei Campi Flegrei, con epicentro a Pozzuoli. La scossa è stata percepita chiaramente dalla popolazione in tutta la zona flegrea. I residenti hanno riferito di aver notato movimenti sismici intensi che si sono protratti per alcuni secondi. Non sono stati segnalati danni a persone o strutture.

Il sisma nei Campi Flegrei è stato registrato alle 11.19 di magnitudo 3.5 con epicentro a Pozzuoli avvertito in tutta la zona flegrea. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 11,19 di questa mattina un evento sismico di magnitudo, con epicentro a Pozzuoli. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in diverse zone dell’area flegrea e occidentale di Napoli. In particolare, è stato avvertito forte a Pozzuoli, Arco Felice, Agnano, via Campana, Fuorigrotta e in alcune zone della città di Napoli. Numerose le segnalazioni dei cittadini, molti dei quali hanno riferito di aver avvertito un boato pochi istanti prima della scossa. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 3.5 avvertita dalla popolazione

Leggi anche: Terremoto nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 1.9 avvertita dalla popolazione

Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei, lieve scossa alle 21,33 alla Solfatara: avvertita dalla popolazione

Terremoto di magnitudo 3.8 ai Campi Flegrei, La scossa Potente registrata dalla Regia di un tg

Tutto quello che riguarda Campi Flegrei.

Temi più discussi: Terremoto ai Campi Flegrei nella notte, avvertita scossa e un boato nella provincia di Napoli: magnitudo 2.3; Terremoto a Salerno, scossa di magnitudo 4.5 scuote la provincia. Trema la Campania; Terremoto in Cilento, scossa di magnitudo 4.5 a Montecorice all’1.28 di notte; TERREMOTO - Scossa ai Campi Flegrei, avvertita anche a Napoli.

Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazioneForte scossa oggi sabato 28 febbraio 2026 ai Campi Flegrei, il terremoto è stato avvertito da tutta la popolazione. La zona in cui si è verificata la scossa è stata ... ilgazzettino.it

Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5Forte scossa oggi sabato 28 febbraio 2026 ai Campi Flegrei, il terremoto è stato avvertito da tutta la popolazione. La zona in cui si è verificata la scossa è stata ... ilmattino.it

Scossa di terremoto oggi ai Campi Flegrei, avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5 a una profondità di 2.7 chilometri. #ilmattino #terremoto #campiflegrei - facebook.com facebook

#terremoto nei Campi Flegrei segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto. 91 segnalazioni in un raggio di 32km. Scarica la app da sismo.app/it/download per ricevere allerte in tempo reale x.com