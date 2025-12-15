Terremoto nei Campi Flegrei scossa di magnitudo 1.9 avvertita dalla popolazione

Il sisma nei Campi Flegrei è stato registrato alle 7.47 con epicentro a Pozzuoli, in via Artiaco. L’Ingv: “Evento inserito nello sciame sismico in corso”. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 7.47 di questa mattina un evento sismico di magnitudo 1.9, con epicentro a Pozzuoli, in via Artiaco, ad una profondità di 2.8 . 2anews.it

