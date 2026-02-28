Terremoto Napoli oggi 28 febbraio scossa avvertita da molte persone in zona Flegrea

Oggi, 28 febbraio, alle prime ore di metà mattina, molte persone hanno avvertito una scossa di terremoto a Napoli e nei Campi Flegrei. La terra ha tremato poco dopo le 11, causando preoccupazione tra i residenti. La scossa è stata percepita chiaramente in diverse zone dell’area, senza che siano stati segnalati danni o feriti. La Polizia e i soccorritori stanno monitorando la situazione.

