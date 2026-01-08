Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio, nel mare al largo del Peloponneso in Grecia, si è verificato un terremoto di magnitudo mb 4.7. La scossa è stata percepita da molte persone nella zona, senza segnalare danni significativi. Questo evento sismico rientra nei fenomeni naturali che interessano regolarmente questa regione, richiedendo attenzione e monitoraggio costante.

Un terremoto di magnitudo mb 4.7 è stato registrato nella notte tra il 7 e l’8 gennaio in mare al largo del Peloponneso, in Grecia. La scossa è avvenuta alle 01:50:07 UTC, corrispondenti alle 02:50 in Italia e alle 03:50 ora locale greca, ed è stata localizzata in un’area marittima a sud-ovest della penisola. Le caratteristiche del sisma. Secondo i dati disponibili, il terremoto ha avuto epicentro in mare, con coordinate geografiche 35.6045 di latitudine e 22.5079 di longitudine, a una profondità stimata di circa 12 chilometri. Si tratta quindi di un evento relativamente superficiale, tipologia che può favorire una maggiore percezione del movimento sismico nelle aree costiere più vicine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ha svegliato tutti”. Forte terremoto nella notte, la scossa avvertita da migliaia di persone

