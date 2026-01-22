Terremoto Italia la scossa poco fa Molte persone in strada

Nel tardo pomeriggio, la provincia di Messina ha registrato una nuova scossa di terremoto, causando l’uscita di molte persone in strada. Questo evento evidenzia ancora una volta la vulnerabilità sismica della regione e l’importanza di mantenere le misure di sicurezza aggiornate. Continueremo a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sulle eventuali conseguenze o interventi necessari.

Nel tardo pomeriggio la provincia di Messina ha registrato una nuova scossa di terremoto, che riporta l’attenzione sulla sismicità della zona. Alle ore 19:34 gli strumenti hanno rilevato un evento sismico di magnitudo 2.9, con epicentro localizzato nel territorio comunale di Alcara Li Fusi, in Sicilia. Secondo i primi dati tecnici, il terremoto si è verificato a una profondità di circa 8,5 chilometri. Questa profondità relativamente contenuta ha reso la scossa avvertibile in modo netto dalla popolazione locale, in particolare ai piani più alti degli edifici. Molti residenti, appena percepito il movimento sismico, sono scesi in strada per precauzione o hanno iniziato a seguire con attenzione gli aggiornamenti diffusi dai canali istituzionali.🔗 Leggi su Tvzap.it

