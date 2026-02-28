Terremoto in Italia forte scossa dopo sciame sismico Il pavimento quasi rimbalzava

Una forte scossa di terremoto si è verificata in Italia, seguendo uno sciame sismico che aveva coinvolto i Campi Flegrei. Testimoni riferiscono che il pavimento sembrava quasi rimbalzare durante la scossa. La popolazione della zona, che da mesi vive con il rischio del bradisismo, ha vissuto moments di paura e preoccupazione.

La terra torna a muoversi nei Campi Flegrei e con essa riaffiora la paura di una popolazione che da mesi convive con il bradisismo. Questa mattina uno sciame sismico ha fatto registrare diverse scosse, avvertite in modo distinto in tutta l’area flegrea e in diversi quartieri della zona occidentale di Napoli. La più intensa è stata rilevata alle 11.19: magnitudo preliminare 3,5, a una profondità di 2,7 chilometri, con epicentro a Pozzuoli, nella zona di Pisciarelli. Il tremore, secondo numerose testimonianze, è stato lungo e particolarmente energico. A Pozzuoli molte persone sono scese in strada, mentre a Quarto, Bacoli e nei quartieri napoletani di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura la scossa è stata avvertita chiaramente ai piani alti degli edifici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Terremoto nei Campi Flegrei, si intensifica lo sciame sismico: forte scossa alle 13.54Una scossa di terremoto più forte di quelle di queste ultime settimane si è verificata oggi 5 gennaio 2026, intorno alle 13.

Terremoto, nuova scossa ad Anghiari: prosegue sciame sismico in Valtiberina e Alto Casentino(Adnkronos) – Non si arresta lo sciame sismico che da giorni interessa la Valtiberina e l'area dell'Alto Casentino, in provincia di Arezzo.

TERREMOTO IN ITALIA: DIVERSE SCOSSE IN POCHE ORE. CONTINUA LO SCIAME SISMICO IN DIVERSE ZONE

[DATI #RIVISTI] #terremoto Md 3.5 ore 11:19 IT del 28-02-2026 a Campi Flegrei Prof= 2.7 Km #INGV_44950051 x.com