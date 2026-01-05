Terremoto nei Campi Flegrei si intensifica lo sciame sismico | forte scossa alle 13.54

Il 5 gennaio 2026, alle ore 13.54, si è verificata una forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei, più intensa rispetto alle recenti manifestazioni sismiche. Questa variazione nel movimento tellurico ha contribuito ad aumentare l’allerta nella zona, che continua a essere interessata da uno sciame sismico in corso. Continueremo a monitorare la situazione per fornire aggiornamenti accurati e tempestivi.

Campi Flegrei, trema la terra: in corso un nuovo sciame sismico - Diverse scosse sono state già registrate dall'Osservatorio vesuviano, ma per fortuna sono tutte di lieve entità. napolitoday.it

Terremoto Campi Flegrei, oggi scosse in zona Solfatara, sciame sismico in atto - Un nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei è iniziato questa mattina, dopo due piccole scosse di 1. fanpage.it

? Campi Flegrei: Il vulcano spinge forte! Il mare si ritira, Porto Julius torna a galla | 8/12/2025

ULTIM'ORA - Terremoto ai Campi Flegrei, scosse tra 1.2 e 1.7 in atto - facebook.com facebook

