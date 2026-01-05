Terremoto nei Campi Flegrei si intensifica lo sciame sismico | forte scossa alle 13.54

Il 5 gennaio 2026, alle ore 13.54, si è verificata una forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei, più intensa rispetto alle recenti manifestazioni sismiche. Questa variazione nel movimento tellurico ha contribuito ad aumentare l’allerta nella zona, che continua a essere interessata da uno sciame sismico in corso. Continueremo a monitorare la situazione per fornire aggiornamenti accurati e tempestivi.

Una scossa di terremoto più forte di quelle di queste ultime settimane si è verificata oggi 5 gennaio 2026, intorno alle 13.54, nell'area dei Campi Flegrei. L'evento bradisismico è stato avvertito in tutti i comuni flegrei, nonché nei quartieri della zona occidentale di Napoli, su tutti Bagnoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

