Terremoto nuova scossa ad Anghiari | prosegue sciame sismico in Valtiberina e Alto Casentino

Un nuovo terremoto si è verificato ad Anghiari, proseguendo lo sciame sismico che interessa da giorni la Valtiberina e l'Alto Casentino, in provincia di Arezzo. La sequenza di scosse continua a coinvolgere la zona, mantenendo alta l’attenzione delle autorità e della popolazione locale. Le verifiche e le misure di sicurezza sono in corso per valutare eventuali danni e garantire la sicurezza dei residenti.

(Adnkronos) – Non si arresta lo sciame sismico che da giorni interessa la Valtiberina e l'area dell'Alto Casentino, in provincia di Arezzo. Nelle prime ore di sabato 3 gennaio, una nuova scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione ad Anghiari, soprattutto da chi risiede ai piani più alti degli edifici. Il sisma, di magnitudo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Terremoti: sciame sismico in Valtiberina e alto Casentino, nuova scossa avvertita ad Anghiari Leggi anche: Terremoto: Anghiari, Sansepolcro e Casentino colpiti da scosse prima dell’alba. Lo sciame sismico dura da giorni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Terremoto oggi in Valtiberina e Alto Casentino, nuova scossa ad Anghiari; Terremoti in Valtiberina, oltre 50 scosse in pochi giorni. Cosa sta succedendo, parlano gli esperti; Sciame sismico nell'Aretino: numerose scosse avvertite dalla popolazione; Continua lo sciame sismico in Valtiberina. Terremoto, nuova scossa ad Anghiari: prosegue sciame sismico in Valtiberina e Alto Casentino - Non si arresta lo sciame sismico che da giorni interessa la Valtiberina e l'area dell'Alto Casentino, in provincia di Arezzo. adnkronos.com

Terremoti: sciame sismico in Valtiberina e alto Casentino, nuova scossa avvertita ad Anghiari - Arezzo, 3 gennaio 2026 – La sequenza di scosse era stata preceduta, nella serata di venerdì 2 gennaio, da un terremoto più intenso: alle 20. lanazione.it

Scosse in serie, trema la terra fra Toscana e Umbria - ANGHIARI / SANSEPOLCRO: La Valtiberina è stata interessata da una catena di terremoti. toscanamedianews.it

Nuova scossa di terremoto alle ore 23:02, questa volta sull'alto Appennino bolognese, di magnitudo 3.1 a circa 9 km di profondità. La scossa e' stata registrata nell'area di Castel di Casio, Sambuca Pistoiese, Camugnano e Castiglione dei Pepoli. Alle ore 00:2 - facebook.com facebook

Le prime spettacolari immagini della nuova eruzione effusiva in corso a quota 2.000 metri all'interno della Valle del Bove dell' #Etna! La colata di lava ha raggiunto quota 1.500 m e al momento non minaccia alcuna area abitata. Video di Emilio Messina x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.