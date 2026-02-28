Terni debutta il campetto ‘Angeli di Kospea’ | Una giornata di ricordo tramutata in un pomeriggio di festa GALLERIA FOTOGRAFICA

A Terni, nel quartiere di Cospea, è stato inaugurato un nuovo campetto dedicato agli ‘Angeli di Kospea’. La giornata è stata caratterizzata da un’atmosfera di ricordo e di festa, con la partecipazione dei residenti che hanno assistito alla cerimonia di apertura. L’evento si è svolto in modo spontaneo, coinvolgendo adulti e bambini presenti nel quartiere. La galleria fotografica documenta i momenti principali della giornata.

Inaugurazione del campetto in via Venti Settembre alla presenza del presidente dell'associazione Terni col cuore e della presidente della seconda commissione consiliare Marina Severoni "Una giornata di ricordo tramutata in un pomeriggio di festa". Il quartiere di Cospea ha salutato con gioia, e un pizzico di commozione, l'inaugurazione del campetto dedicato agli 'Angeli di Kospea'. Un progetto nato da una raccolta fondi e divenuto realtà grazie all'impegno dell'associazione Terni col cuore. Centinaia di persone si sono ritrovate per celebrare questo momento. La foto di gruppo ha anticipato il torneo di calcetto; a seguire il dj set e l'accensione di numerosi fumogeni.