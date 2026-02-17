Terni sessione straordinaria di laurea in Biblioteca | festa grande per undici studenti GALLERIA FOTOGRAFICA

Martedì 17 febbraio, undici studenti di Terni hanno festeggiato la laurea in una sessione speciale organizzata nella Biblioteca comunale. La decisione di convocare questa cerimonia speciale nasce dalla voglia di celebrare con più intimità e coinvolgimento i traguardi accademici, coinvolgendo anche amici e familiari in un ambiente più raccolto rispetto alle classiche cerimonie universitarie. La sala principale si è riempita di emozioni e sorrisi, creando un’atmosfera di festa e gioia condivisa.

La governatrice dell'Umbria Stefania Proietti, ha partecipato alla cerimonia riservata ai ragazzi che hanno terminato i percorsi di laurea triennale e magistrale in Ingegneria Industriale Una sessione di laurea straordinaria si è tenuta, nel corso della mattinata di martedì 17 febbraio, nella sala principale della Biblioteca comunale. L'aula – gremita in ogni ordine di posto – ha ospitato la discussione delle tesi di undici studenti (triennale e magistrale) iscritti ai corsi di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Perugia. Hanno partecipato i vertici dell'Ateneo e la governatrice dell'Umbria Stefania Proietti, recentemente molto presente nelle iniziative organizzate in città.