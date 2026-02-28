Ternana-Campobasso Fabio Liverani | Squadra serena e bivio stagionale No esaltazione ma solo grande concentrazione

Il tecnico della Ternana ha dichiarato che la squadra è serena in vista della partita contro il Campobasso, un incontro che rappresenta un bivio importante nella stagione. La sfida tra le due squadre, entrambe al quarto posto in classifica, è il terzo confronto stagionale e richiede grande concentrazione, senza lasciarsi trasportare dall’euforia.