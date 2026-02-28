Ternana-Campobasso Fabio Liverani | Squadra serena e bivio stagionale No esaltazione ma solo grande concentrazione
Il tecnico della Ternana ha dichiarato che la squadra è serena in vista della partita contro il Campobasso, un incontro che rappresenta un bivio importante nella stagione. La sfida tra le due squadre, entrambe al quarto posto in classifica, è il terzo confronto stagionale e richiede grande concentrazione, senza lasciarsi trasportare dall’euforia.
Una sfida dal grande valore per Ternana-Campobasso, al terzo confronto stagionale. Entrambe appaiate al quarto posto in classifica. Entrambe con la giusta ambizione di puntare al miglior piazzamento possibile in classifica generale. Ad essere realisti il quarto, dato il divario esistente con. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Pontedera-Ternana 2-2, Fabio Liverani: "Costruito tanto ma presi gol troppa facilità. Alla squadra serve sempre equilibrio"Nel post-gara del pareggio per 2-2 sul campo del Pontedera, l’allenatore rossoverde Fabio Liverani ha analizzato la prestazione della Ternana.
