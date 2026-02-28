Teramo arrestato per atti persecutori lesioni e resistenza viene accompagnato in un CPR e tenta la fuga

Da virgilio.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due cittadini stranieri con precedenti penali sono stati portati dalla Questura di Teramo ai CPR di Brindisi e Bari. Durante il trasferimento, uno dei due ha tentato la fuga, venendo comunque trattenuto. In passato, entrambi sono stati coinvolti in episodi di atti persecutori, lesioni e resistenza. L’arresto è avvenuto dopo che uno dei due ha opposto resistenza durante le operazioni di polizia.

Due cittadini extracomunitari con diversi precedenti penali sono stati accompagnati presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi e Bari. I provvedimenti, disposti dal Questore di Teramo per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, sono stati eseguiti dall’Ufficio Immigrazione della Questura. Cittadini accompagnati nei CPR, il motivo I profili dei soggetti coinvolti Le fasi del trasferimento e gli episodi critici Cittadini accompagnati nei CPR, il motivo L’Ufficio Immigrazione della Questura di Teramo ha portato a termine due accompagnamenti presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi – Restinco e Bari – Palese. I destinatari del provvedimento sono due cittadini extracomunitari risultati irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

teramo arrestato per atti persecutori lesioni e resistenza viene accompagnato in un cpr e tenta la fuga
© Virgilio.it - Teramo, arrestato per atti persecutori, lesioni e resistenza viene accompagnato in un CPR e tenta la fuga

Fasano, accusa: lesioni e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, arrestato CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nell’ambito di un’intensificazione dei controlli del territorio disposta dal Comando Provinciale...

Stalking ed atti persecutori, 48enne viene arrestatoNei giorni scorsi, ad Anagni (Frosinone), i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un Ordine di Carcerazione emesso dall’Ufficio...

Una raccolta di contenuti su Teramo.

Discussioni sull' argomento Sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti a un coetaneo, arrestato un ragazzo minorenne; Teramo, all’Alessandrini-Marino il progetto On the Road su rispetto e pari opportunità; Bullismo e cyberbullismo, la Polizia di Stato incontra mille studenti a Teramo; Giardini Naxos, donna segregata, picchiata e presa a morsi: fermato ex fidanzato 41enne.

Guardia di Finanza Teramo: arrestato minorenne per spaccio sulla costa teramanaOperazione antidroga della GdF di Teramo: arrestato un minorenne a Pineto, sequestrati 57 grammi di hashish. Segnalato l’acquirente ... abruzzonews.eu

Digita per trovare news e video correlati.