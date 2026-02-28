Teramo arrestato per atti persecutori lesioni e resistenza viene accompagnato in un CPR e tenta la fuga

Due cittadini stranieri con precedenti penali sono stati portati dalla Questura di Teramo ai CPR di Brindisi e Bari. Durante il trasferimento, uno dei due ha tentato la fuga, venendo comunque trattenuto. In passato, entrambi sono stati coinvolti in episodi di atti persecutori, lesioni e resistenza. L’arresto è avvenuto dopo che uno dei due ha opposto resistenza durante le operazioni di polizia.

Due cittadini extracomunitari con diversi precedenti penali sono stati accompagnati presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi e Bari. I provvedimenti, disposti dal Questore di Teramo per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, sono stati eseguiti dall'Ufficio Immigrazione della Questura. Cittadini accompagnati nei CPR, il motivo I profili dei soggetti coinvolti Le fasi del trasferimento e gli episodi critici Cittadini accompagnati nei CPR, il motivo L'Ufficio Immigrazione della Questura di Teramo ha portato a termine due accompagnamenti presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi – Restinco e Bari – Palese. I destinatari del provvedimento sono due cittadini extracomunitari risultati irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali.