Stalking ed atti persecutori 48enne viene arrestato

Un uomo di 48 anni è stato arrestato ad Anagni, in seguito all'emissione di un ordine di carcerazione. L'intervento dei Carabinieri della locale Stazione è avvenuto nei giorni scorsi, a conclusione di un'indagine relativa a stalking e atti persecutori. L'arresto si inserisce nelle attività di contrasto a comportamenti violenti e molesti sul territorio.

Nei giorni scorsi, ad Anagni (Frosinone), i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un Ordine di Carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.L'operazione ha portato all'arresto di un uomo di 48 anni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

L’opportunità di codificare la fattispecie di stalking occupazionale - Lo stalking occupazione è un tipo di stalking che si riferisce al reato di atti persecutori disciplinato all’art. Come scrive filodiritto.com

Stalking Reggio Emilia, si rifugia in caserma per sfuggire all'ex marito - Reggio Emilia, 15 dicembre 2019 – I carabinieri della caserma di Fabbrico hanno arrestato un uomo di 48 anni, residente nella Bassa Reggiana, accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Segnala ilrestodelcarlino.it

L'ex marito è stato condannato per stalking e atti persecutori #SantaPaolina - facebook.com Vai su Facebook

Morgan e lo stalking ad Angelica Schiatti, processo congelato: atti alla Consulta milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X