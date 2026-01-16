Si dimette il sindaco di Salerno e torna Vincenzo De Luca | si ricandida per la quinta volta
Il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, si è dimesso, aprendo la strada a una possibile nuova candidatura di Vincenzo De Luca. Quest’ultimo, già alla quinta corsa, potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di primo cittadino. La decisione di Napoli modifica gli equilibri politici locali, mentre si attende l’eventuale ufficializzazione della candidatura di De Luca per le prossime amministrative.
Enzo Napoli, sindaco di Salerno, si dimette. E spiana la strada alla ricandidatura di Vincenzo De Luca. Intanto il suo braccio destro, Mastursi, è diventato capo di una potente azienda pubblica salernitana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
