Macerata Parcaroli non si sa cosa aspetta ora Tittarelli ci crede L?ok al bis del sindaco agita la maggioranza Le alternative D?Alessandro e Renna già litigano

A Macerata, il sindaco Parcaroli non ha ancora annunciato quando si terranno le elezioni comunali, mentre Tittarelli si sente più sicuro di poter vincere. La decisione del primo cittadino di candidarsi di nuovo ha diviso la maggioranza, che ora si trova a discutere animatamente. Nel frattempo, le alternative di D’Alessandro e Renna si scontrano già su questioni di coalizione e strategie. La data ufficiale del voto resta ancora sconosciuta, e si prevede che alla competizione si aggiungeranno almeno altre due candidature.

Non si sa ancora la data precisa del voto per le Comunali, e a Macerata si conoscono quindi soltanto due dei tre (che quasi sicuramente saliranno a 4), contendenti alla carica di sindaco. C’è insomma tanta strada da fare ma quel che è certo - da subito - è che le elezioni di primavera per la conquista del municipio del capoluogo saranno una delle partite chiave nelle Marche. Svariati i motivi. Il primo è che il centrodestra che guida la Regione - con il governatore Acquaroli in testa - non può assolutamente permettersi di perdere proprio in casa sua, in quella Macerata dove nel settembre 2020 si era festeggiato il ribaltone, comunale e regionale in contemporanea, dopo anni di dominio della sinistra. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

