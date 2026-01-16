A Teheran, la vita quotidiana sembra proseguire normalmente con strade e supermercati pieni, ma l’Iran rimane in isolamento online a causa del blackout di Internet. La repressione delle proteste nazionali ha portato a un'interruzione delle comunicazioni digitali, creando un contrasto tra la calma apparente e le tensioni politiche in corso.

Scorre apparentemente tranquilla vita quotidiana a Teheran, mentre l’Iran rimane sotto un blackout di Internet dopo la repressione delle proteste nazionali. Nelle immagini si vedono i cittadini camminare nelle strade e riempire i supermercati come se nulla fosse. Le manifestazioni contro la crisi economica del Paese, iniziate il 28 dicembre, si sono presto trasformate in una sfida diretta alla teocrazia al potere. L’Iran ha interrotto l’accesso a Internet l’8 gennaio e ha intensificato la sanguinosa repressione di ogni forma di dissenso, che secondo l’agenzia di stampa statunitense Human Rights Activists News Agency ha causato la morte di almeno 2. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, a Teheran la vita scorre apparentemente tranquilla: pieni strade e supermercati

