Natale solidale carrelli pieni alla Caritas e pasti gratis in piazza Università
Catania si prepara a mostrare il suo volto più gentile nei prossimi giorni, con iniziative che uniscono la comunità e il cuore. Carrelli pieni alla Caritas e pasti gratuiti in piazza Università sono esempi concreti di solidarietà e altruismo, frutto dell’impegno dei cittadini. In un momento in cui il senso di comunità si fa più forte, la città si unisce per condividere speranza e supporto, illuminando il vero spirito del Natale.
Ci sono momenti in cui una città riesce a raccontare la parte migliore di sé. Catania lo farà nei prossimi giorni attraverso due iniziative solidali che nascono dall'iniziativa di cittadini catanesi. La prima iniziativa è una corsa solidale aperta a tutti, promossa dal run club catanese. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Natale solidale: oltre 4.500 pasti caldi contro la povertà alimentare
Leggi anche: Il bilancio della Caritas diocesana in occasione del Natale: nel 2025 serviti oltre 89mila pasti
Palermo - Sabato e domenica a Partanna Mondello il Mercatino di Natale Solidale - facebook.com facebook
Un natale solidale x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.