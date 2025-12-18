Natale solidale carrelli pieni alla Caritas e pasti gratis in piazza Università

Catania si prepara a mostrare il suo volto più gentile nei prossimi giorni, con iniziative che uniscono la comunità e il cuore. Carrelli pieni alla Caritas e pasti gratuiti in piazza Università sono esempi concreti di solidarietà e altruismo, frutto dell’impegno dei cittadini. In un momento in cui il senso di comunità si fa più forte, la città si unisce per condividere speranza e supporto, illuminando il vero spirito del Natale.

