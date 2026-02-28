A Teheran, l'Iran ha gestito le negoziazioni con Donald Trump come se fossero una fase di una lunga strategia con gli Stati Uniti, trasformando la diplomazia in un gesto di provocazione. La situazione si è evoluta in modo che sembra più un atto di sfida che un tentativo di dialogo, evidenziando un approccio che ha suscitato attenzione e critiche da parte di osservatori e media.

L’Iran ha affrontato il negoziato con Donald Trump come se fosse l’ennesimo capitolo di una lunga partita tattica con Washington. Ma questa volta l’interlocutore non era un presidente disposto a diluire il confronto nel tempo. Le riunioni senza esito e la strategia dell’attesa si sono trasformate in un boomerang geopolitico. Per oltre due decenni la Repubblica islamica ha gestito il confronto con Washington attraverso una strategia calibrata su tempi lunghi, ambiguità calcolate e negoziati diluiti. Con presidenti come Barack Obama o Joe Biden, Teheran aveva individuato margini di trattativa fondati su un presupposto condiviso: evitare l’escalation militare e mantenere aperto un canale diplomatico, anche a costo di incontri ripetuti e progressi minimi. 🔗 Leggi su Laverita.info

