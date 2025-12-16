Quando l’opposizione politica diventa follia | cos’è la Trump Derangement Syndrome citata nel post di Trump su Rob Reiner

L'articolo esplora la proposta insolita di cinque senatori repubblicani del Minnesota, che intendono inserire la Trump Derangement Syndrome tra le malattie mentali riconosciute, sollevando questioni sulla percezione politica e i limiti della salute mentale nel dibattito pubblico.

Il 25 marzo 2025, cinque senatori repubblicani hanno presentato al Parlamento dello Stato del Minnesota una proposta di legge senza precedenti: aggiungere la Trump Derangement Syndrome all’elenco ufficiale delle malattie mentali riconosciute. Il disegno di legge definisce questa condizione come uno stato di paranoia, isteria, ostilità intensa verso Donald Trump e aggressività nei confronti dei suoi sostenitori. Non è la prima volta che in America si parla di “sindromi presidenziali”. Nel 2003, lo psichiatra conservatore Charles Krauthammer, che aveva contribuito alla creazione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, aveva coniato il termine “Bush Derangement Syndrome” per descrivere chi sosteneva che George W. Cultweb.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

