Chivu a Inter TV | Bodo una squadra ambiziosa Non dobbiamo cercare scuse

Chivu ha parlato sui canali ufficiali dell’Inter prima della partita contro il Bodo, spiegando che il club si presenta con grande determinazione. La causa è il desiderio di ottenere una vittoria importante in trasferta, nonostante le difficoltà della trasferta norvegese. Durante l’intervista, l’ex difensore ha sottolineato la mentalità ambiziosa della squadra e ha invitato i compagni a concentrarsi solo sul campo, senza cercare scuse.

Inter News 24 Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club alla vigilia del match in casa del Bodo. Alla vigilia del match tra Bodo Glimt e Inter, gara valevole per l’andata dei playoff di Champions League, Cristian Chivu ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Inter TV. Queste le dichiarazioni de mister: BODO DA NON SOTTOVALUTARE – «Affrontiamo una squadra che nelle ultime due partite disputate in Champions ha battuto Manchester City e Atletico Madrid in trasferta. E’ una squadra ambiziosa, che ha mostrato progressi in Europa. Sappiamo che battere City e Atletico non è semplice, dobbiamo essere pronti fisicamente e mentalmente, sapendo che sarà difficile». 🔗 Leggi su Internews24.com

Conferenza stampa Chivu pre Borussia Dortmund Inter: Domani affrontiamo una squadra in salute, c'è energia in questo stadio. Dobbiamo essere pronti»

